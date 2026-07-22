Queste coperture, di matrice nordamericana, hanno iniziato a diffondersi in Italia tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, per poi espandersi soprattutto negli anni Duemila, anche in seguito ai noti scandali societari (Cirio e Parmalat) e alla riforma del diritto societario del 2003, percepita dagli operatori come fattore di maggiore esposizione degli amministratori alle azioni di responsabilità.
LA MASSIMA
Assicurazione - Contratto - Responsabilità civile - Amministratori di società commerciali - Polizza cosiddetta "directors & officers liability insurance" - Obbligo dell'assicuratore di rivalere la società assicurata di quanto pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne da pretese risarcitorie di terzi danneggiati con dolo o colpa - Inesistenza del rischio - Nullità. (Cc, articolo 1895)
È nulla per inesistenza del rischio ex articolo 1895 codice civile la clausola, inserita in una polizza cosiddettà "D&O", in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l'amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.
Con l'ordinanza n. 18458 dell'8 giugno, la Terza Sezione della Corte di cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso per vizi processuali, ha colto l’occasione per enunciare un principio di diritto di particolare rilievo in materia di polizze D&O (Directors and Officers Liability).
La natura delle polizze D&O
Prima di entrare nel merito della pronuncia è, però, opportuno svolgere una breve ricostruzione della storia e della natura di tali polizze.
Il nucleo essenziale della polizza D&O è rappresentato dalla copertura della responsabilità civile personale dell'amministratore, del sindaco o della figura apicale
La polizza D&O copre la responsabilità civile ...