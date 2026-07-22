Queste coperture, di matrice nordamericana, hanno iniziato a diffondersi in Italia tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, per poi espandersi soprattutto negli anni Duemila, anche in seguito ai noti scandali societari (Cirio e Parmalat) e alla riforma del diritto societario del 2003, percepita dagli operatori come fattore di maggiore esposizione degli amministratori alle azioni di responsabilità.