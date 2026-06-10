La Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Tozickova contro Repubblica ceca (ricorso n. 21512/23) depositata il 28 maggio con la quale Strasburgo aggiunge un nuovo tassello a tutela della libertà di stampa, proseguendo nel cammino che ha portato a una chiara differenziazione tra il diritto alla libertà di espressione di ogni individuo rispetto a quello riconosciuto ai giornalisti che beneficiano di una protezione rafforzata.

LA MASSIMA Stampa ed editoria - Libertà di stampa - Manifestazione pubblica - Ordine di allontanamento - Misura di fermo - Lesione del diritto alla libertà di stampa - Diritto della collettività di ricevere informazioni di interesse generale - Obbligo di provare la necessarietà della misura - Bilanciamento - Violazione della Convenzione. (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 10) Gli Stati parte alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo devono astenersi dall'adottare misure, come il divieto di seguire una manifestazione, che compromettono l'esercizio della libertà di stampa. Un provvedimento che comporta il fermo di un giornalista è contrario al diritto alla libertà di espressione garantito dalla Convenzione europea. Gli Stati sono tenuti a valutare le circostanze del caso e devono effettuare un bilanciamento, svolgendo uno stretto controllo su misure che possono incidere sulla libertà di stampa perché le sanzioni applicate a livello nazionale possono avere l'effetto di dissuadere la stampa dal partecipare al dibattito su questioni di interesse generale.

Gli Stati parte alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono tenuti ad adottare le misure necessarie per consentire ai giornalisti di informare su notizie di interesse generale e svolgere la funzione di “public watchdog”, essenziale per la democrazia. Di conseguenza, è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo un provvedimento con il quale viene arrestato un giornalista, nel corso di una manifestazione, perché ciò impedisce l'esercizio della libertà di stampa e il diritto della...