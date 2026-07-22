Se il costo per eliminare un difetto di un bene è ridotto non si configura un difetto di conformità grave tale da giustificare una riduzione immediata del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 9 luglio nella causa C-307/25 (KFZ Kolak).

LA MASSIMA

Consumatore - Protezione dei consumatori - Direttiva (UE) 2019/771 - Contratti di vendita di beni - Articolo 13, paragrafo 4, lettera c) - Rimedi del consumatore per difetto di conformità del bene - Nozione di «difetto di conformità talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita» - Difetto relativo alla sicurezza del bene - Ripristino della conformità del bene a costi contenuti - Prosecuzione del contratto. (Direttiva (UE) 2019/771, articolo 13)

L'articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE, deve essere interpretato nel senso che: un difetto di conformità relativo alla sicurezza di un bene e che può essere eliminato a un costo relativamente ridotto non deve necessariamente essere qualificato come difetto di conformità talmente grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo di vendita o la risoluzione immediata del contratto di vendita.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione VII - Sentenza 9 luglio 2026 - Causa C-307/25 - Commento - Presidente e relatore Schalin; Avvocato generale Rantos; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'Oberster Gerichtshof, con decisione del 16 aprile 2025, nel procedimento KFZ Kolak e.U. contro GF

Se il costo per eliminare un difetto di un bene è ridotto non si configura un difetto di conformità grave tale da giustificare una riduzione immediata del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 9 luglio nella causa C-307/25 (KFZ Kolak) che ha al centro la direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE...

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