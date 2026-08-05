Si intende dare risposta alle esigenze abitative di lavoratori fuori sede, pubblici e privati, e in particolare (come specificato dalla legge di conversione) al personale scolastico, sanitario, delle Forze di Polizia, del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze Armate, nonché alle giovani coppie ed ai genitori separati

Con la legge 2 luglio 2026 n. 116, il Parlamento ha convertito il decreto legge 7 maggio 2026 n. 66, recante le «disposizioni urgenti per il Piano Casa», volte - come affermato nell'articolo 1 del decreto - a immettere sul mercato immobili destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato. In tal modo si intende dare risposta alle esigenze abitative di lavoratori fuori sede, pubblici e privati, e in particolare (come specificato dalla legge di conversione) al personale scolastico, sanitario...