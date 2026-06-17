Il decreto legge n. 100/2026 rappresenta un intervento normativo di notevole ampiezza e complessità, caratterizzato dalla compresenza di misure eterogenee accomunate dalla finalità di garantire continuità ed efficienza all'azione pubblica. Sul versante giustizia il provvedimento evidenzia la volontà del legislatore di accompagnare le riforme ordinamentali con adeguati strumenti organizzativi, evitando che l'innovazione normativa produca effetti destabilizzanti sul funzionamento degli uffici giudiziari

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2026, il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024», con entrata in vigore il medesimo 12 giugno.

Contesto normativo e ratio del decreto legge n. 100/2026

Il decreto-legge n. 100/2026 si inserisce in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni del sistema giudiziario italiano e da una significativa evoluzione del diritto...