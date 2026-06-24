L'articolo 6 del decreto legge 100/2026 interviene sull'assetto organizzativo dell'Ufficio per il Processo (UPP) prevedendo che il personale stabilizzato dell'UPP sia impiegato nei tribunali ordinari, nei tribunali per i minorenni e nelle corti di appello sia civili che penali, in via ordinaria, nelle attività di supporto al magistrato, salvo i casi di urgente e comprovata necessità.

Dopo aver analizzato sullo scorso numero (si veda "Guida al Diritto" del 17 giugno 2026 n. 24) la prima macro area del decreto legge 12 giugno 2026 n. 100 incentrata sul settore della giustizia, è la volta della seconda sezione del provvedimento dedicata all'attuazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. Un intervento ampio e articolato, destinato a modificare le modalità di governance delle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne dell'Unione. L'elemento che più caratterizza questa parte del decreto è l'intreccio tra dimensione nazionale e sovranazionale. Numerose infatti le disposizioni che trovano il proprio fondamento in obblighi europei direttamente applicabili ovvero in esigenze di adeguamento derivanti da decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'obiettivo è la costruzione di un sistema comune maggiormente uniforme, capace di assicurare un equilibrio tra esigenze di controllo delle frontiere e tutela dei diritti fondamentali dei migranti. Qui sotto pubblichiamo la guida alla lettura delle norme e a seguire i commenti dei nostri esperti.