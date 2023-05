Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



DANNO PATRIMONIALE – Cassazione n. 14241

Il danno patrimoniale non può calcolarsi per l'intera vita rispetto alle entrate patrimoniali cessate (per un lavoro che il soggetto infortunato non sarà più tenuto a effettuare)

RISARCIMENTO DEL DANNO – Cassazione n. 14249

Non è tassabile il risarcimento del danno del dipendente per la perdita di chance

BENI DEMANIALI – Cassazione n. 14279

La natura demaniale dell'arenile permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare...