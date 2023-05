Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 10614

Per l'assegno perequativo all'ex moglie non basta il lavoro domestico, svolto in famiglia in famiglia per 20 anni. La circostanza non dimostra l'apporto paritetico dato alla formazione del patrimonio del marito imprenditore.



BANCHE - Cassazione n. 10606

L'accoglimento della domanda di annullamento dei contratti di swap comporta l'integrale restituzione di quanto versato.



SOCIETA' - Cassazione n. 10685

La decisione assunta in assemblea, modificando...