Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



TASSA AUTOMOBILISTICA – Cassazione n. 11562

Perché un veicolo non versi la tassa automobilistica è sufficiente che rientri tra le auto individuate dall'Asi come meritevole dell'agevolazione

ICI – Cassazione n. 11443

In tema di Ici - ai fini della determinazione del valore imponibile - devono essere considerati la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita ecc.

ADOTTABILITA' DEL MINORE – Cassazione n. 11466

Nel procedimento volto alla dichiarazione...