Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RESPONSABILITA' NOTAI - Cassazione n. 15490

Il solo controllo dei documenti di identità non basta per affermare la diligenza nella verifica dell'identità.



RESPONSABILITA' E RISAR CIMENTO - Cassazione n. 15447

Il giudice non può affermare la responsabilità del comune per il guard rail non adeguato ad impedire l'uscita di strada del veicolo, per la scarsa altezza e manutenzione, senza guardare alle circostanze del caso concreto, ad iniziare dalla velocità del mezzo di 100 kmh a fronte dei...