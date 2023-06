Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



GIURISDIZIONE - Cassazione n. 15935

Inammissibile il ricorso di Esterino Montino ex sindaco di Fiumicino contro condanna Corte dei conti per affidamento incarichi esterni.



CIRCOLAZIONE STRADALE - Cassazione n. 15982

Sì al risarcimento per il terzo trasportato inconsapevole del furto del mezzo.



ASSICURAZIONE - Cassazione n. 15984

La data di acquisizione della cartella clinica è dirimente ai fini della valutazione della tempestività dell'esercizio del recesso da parte della compagnia ...