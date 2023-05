Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



SOCIETA' E IMPRESE - Cassazione n. 13877

Sovraindebitamento - La possibilità per l'Agenzia delle entrate-riscossione di esprimere assenso o dissenso come semplice nunzio dell'ente impositore o come tramite tra questo e il professionista Occ è legata all'accertamento del fatto che l'Agenzia abbia effettivamente agito in tale veste.



AVVOCATI - Cassazione n. 13846

Indennità maternità/Cassa forense Inpdap – La Cassazione ribadisce l'impossibilità di cumulo per lo stesso evento.



FALLIMENTO