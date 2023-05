Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO - Cassazione n. 11375

Respinta la richiesta di risarcimento danni proposta dall'ex amministratore dell'Atac per la presunta illegittimità della revoca della nomina.



AVVOCATI - Cassazione n. 11352

Corretto il calcolo dell'Iva sulle spese di lite per il legale del comune che, come cliente finale è soggetto all'imposta.



GIURISDIZIONE - Cassazione n. 11346

La clausola "ex works" una volta inserita nel contratto indica anche il luogo di consegna della merce...