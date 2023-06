Il deposito delle principali sentenze del giorno

Civile

EQUA RIPARAZIONE - Cassazione n. 16159

Nel caso in cui la domanda sia proposta in pendenza del giudizio presupposto e nel giudizio presupposto sia stato accertato diritto di valore inferiore al valore della causa, tale pronuncia nel giudizio presupposto ha efficacia nel giudizio di equa riparazione immediatamente e a prescindere dal suo passaggio in giudicato

LEGGE FALLIMENTARE - Cassazione n. 16166

Rinvio alle Su della questione se l’art. 108, comma 2, l. fall. sia applicabile anche...