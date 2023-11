Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 33074

La caduta su strada lastricata con sampietrini non legittima il risarcimento del danno se la richiesta non è compiutamente motivata.



LAVORO - Cassazione n. 33016

La lavoratrice che ha beneficiato del congedo parentale fino al giorno di cessazione del rapporto lavorativo ha diritto al pagamento delle ferie non godute.



SANZIONI AMMINISTATIVE - Cassazione n. 33026

Illegittima l’attività di taxi effettuata da una motonave non deputata...