CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 8381

La mancata comunicazione del nuovo indirizzo al datore va punita con la multa e non con il licenziamento.



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 8374

Non è necessaria un’espressa domanda di risarcimento per mala gestio, è implicita nella richiesta di interessi e rivalutazione anche se fatta per la prima volta in appello.



