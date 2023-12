Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



LAVORO - Cassazione n. 33870 e n. 33874

L’assegno sociale va dato sulla base del bisogno reale e non valutando quando sarebbe stato esigibile nel corso del divorzio. La Corte individua però anche le ipotesi di separazione fraudolenta.



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 33939

Per quanto riguarda le spese universitarie (alloggio ecc) la mancanza di un preventivo accordo con l’altro genitore o il dissenso da quest’ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non esclude il diritto...

