Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









CIVILE



INVIO ASSEGNO - Cassazione n. 27579

La spedizione per posta ordinaria di un titolo di pagamento implica anche la responsabilità del mittente;

RISARCIMENTO – Cassazione n. 27582

Non risarcibile lo sciatore che si infortuni sulle piste senza un chiaro nesso di causalità

LAVORO – Cassazione n. 27621

Il contratto di lavoro per 5 mesi si trasforma a tempo indeterminato se il datore non giustifica l’eccezionalità del rapporto in funzione della straordinaria mole di lavoro

DANNO – Cassazione...