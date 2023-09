Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 26378

Previdenza/ Attività commerciale/coadiutori – La percezione dell'indennità di maternità non è rilevante per escludere il diritto ai contributi vantati dall'Inps



AVVOCATI - Cassazione n. 26371

La Suprema corte affronta il tema della prescrizione dell'obbligo dei contributi Inps.



AVVOCATI - Cassazione n. 26365

Pensione di vecchiaia all'avvocato che ha contributi superiori al minimo anche se c'è stato un lungo periodo di incompatibilità per...