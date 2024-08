CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 22455

Se la contrattazione collettiva non contiene una specifica previsione il datore non ha l’obbligo di preavvertire il lavoratore nell’imminenza del superamento. Ma l’obbligo c’è quando, come nel caso esaminato, il lavoratore viene fuorviato da quanto scritto in busta paga.



LAVORO - Cassazione n. 22440

Legittimo il licenziamento dell’impiegata...