Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

ICI - Cassazione n. 12465

In tema di Ici, l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di notifica della rendita catastale-

STRANIERI - Cassazione n. 12475

L’immigrato che non rischia di essere sottoposto a trattamenti inumani con il rimpatrio, non può eccepire la violazione del principio di non-refoulement e quindi non può ottenere il permesso...