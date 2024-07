CIVILE

TARIFFE PROFESSIONALI - Cassazione n. 18116

Compenso consulente curatore – Il compenso non va tarato sulla somma ricevuta dalla parte in sede di transazione, ma in base alla qualità dell’opera prestata, alle tariffe professionali e, nei limiti dell’importo chiesto, al valore della causa

LAVORO - Cassazione n. 18094

Il licenziamento del disabile assunto obbligatoriamente...