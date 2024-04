CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 10043

Con riguardo ad un caso di contagio accidentale per essersi punto con una siringa nel corridoio dell’ospedale in cui lavorava ed aver contratto l’epatite, la Corte afferma che in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo...