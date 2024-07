Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 18506

Ai fini del diritto all’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non è attribuito rilievo specifico alle motivazioni delle rinunce professionali per la dedizione alla famiglia; cioè, a tal fine, non è richiesto che la suddetta rinuncia da parte dell’ex coniuge sia espressamente motivata in funzione dell’impegno per la famiglia, essendo sufficiente che vi sia il rapporto causale tra tale rinuncia e l’impegno familiare, che la ...