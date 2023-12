Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Cassazione n. 33629

In tema di agevolazione prima casa il concetto di pertinenza è fondato sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra.



PROCESSO CIVILE - Cassazione n. 33504

In tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento.



PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 33513

Il soggetto che rinuncia all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge...