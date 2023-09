Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



LAVORO - Cassazione n. 26997

Illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto se l'azienda ha detto no allo smaltimento ferie arretrate e sì all'aspettativa non retribuita per poi intimare il licenziamento prima che il periodo comporto fosse concluso.



LAVORO - Cassazione n. 26993

In un licenziamento per superamento periodo di comporto l'assenza per infortunio non è cumulabile con la malattia.



TUTELA DELLA PRIVACY - Cassazione n. 26989

La Casa di cura privata deve...