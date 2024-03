Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

SOCIETA’ PER AZIONI - Cassazione n. 7934

È lecito l’accordo negoziale tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell...