Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



PROCESSO CIVILE - Cassazione n. 27433

L’eccesso di potere giudiziario denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione.



PREVIDENZA E ASSISTENZA - Cassazione n. 27454

Per dimostrare il peggioramento dell’invalidità civile occorre presentare una domanda amministrativa.



RESPONSABILITA’ MEDICA - Cassazione n. 27455

Non riconosciuta la responsabilità medica in caso di iperdosaggio di un medicinale...