Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



LAVORO – Cassazione n. 26741

Lavoro domestico/badante – Esclusa la necessità di una condizione di reciprocità con il paese del lavoratore extracomunitario se la lesione riguarda un diritto fondamentale. La Cassazione nega la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte Ue per chiare se il cittadino extracomunitario possa essere equiparato a quello dell'unione come status giuridico



BUONI FRUTTIFERI POSTALI – Cassazione n. 26740

In caso di dubbi sulla volontà delle parti sui rendimenti...