Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RESPONSABILITA' MEDICA - Cassazione n. 27099

Responsabile il dentista per condotte legate a imperizia e negligenza.



RESPONSABILITA' ME DICA - Cassazione n. 27105

Negata la responsabilità medica se le condizioni cliniche nel momento della diagnosi erano così gravi, da rendere inutile un intervento neochirurgico precoce.



RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO - Cassazione n. 27137

Responsabilità della Provincia di Savona per non aver aggiustato la sede stradale che aveva provocato la caduta rovinosa...