CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 10627

Legittimo il licenziamento per soppressione del reparto ove era addetto il lavoratore anche in funzione dell’impossibilità di ricollocare il prestatore in altra posizione.



ACCERTAMENTO - Cassazione n. 10631

Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono...