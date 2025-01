Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

SISMA SICILIA - Cassazione n. 289

In tema di aiuti di Stato c.d. de minimis, nel rispetto dell’art. 107 (già art. 87) T.F.U.E., la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all’epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l’aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione.



TRIBUTI - Cassazione n. 290

