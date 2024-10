Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

EQUA RIPARAZIONE - Cassazione n. 26040

Danno patrimoniale e non per il procedimento penale relativo al sequestro di conti e quote societarie che dura 7 anni e si chiude per la prescrizione.



USUCAPIONE - Cassazione n. 26024

Compatibile con l’usucapione il bene gravato da servitù di passaggio delle condotte. Visto che le singole unità immobiliari devono sopportare la presenza...