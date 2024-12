Il deposito delle principali sentenze del giorno

PENALE

MISURE CAUTELARI - Cassazione n. 44060

L’istanza di riesame è il rimedio a disposizione dell’imputato nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento in primo grado, ma che sia poi sottoposto a una nuova applicazione della medesima misura.



MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Cassazione n. 44099

Va convalidato...