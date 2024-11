Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

CASSA COMMERCIALISTI - Cassazione n. 28708

La prescrizione in 5 anni richiede la liquidità del credito posto a disposizione dell’assicurato, se dunque è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (con o senza contributo unificato) il diritto alla riliquidazione si prescrive in 5 anni.



DISCIPLINARE AVVOCATI - Cassazione n. 28705

Sospeso per due mesi l’avvocato...