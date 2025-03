CIVILE

ASSICURAZIONI - Cassazione n. 7795

Va alle sezioni unite la natura della perizia contrattuale e, in particolare, la possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale species dell’arbitrato libero.



LAVORO - Cassazione n. 7791

Legittimo il licenziamento del dipendente che in orario di servizio sta per mezz’ora al bar per consumazione...