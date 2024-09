Il deposito delle principali sentenze del giorno

PENALE

APPELLO - Cassazione n. 36432

La Cassazione chiarisce in cosa consistono gli obblighi di “motivazione” rafforzata in caso di ribaltamento della sentenza di condanna. Il giudice deve dimostrare di aver compiuto un’analisi stringente, approfondita; deve spiegare perché non ha condiviso il decisum contestato; chiarire quali sono le ragioni fondanti della nuova decisione; argomentare sulla ricostruzione alternativa.



ESTRADIZIONE - Cassazione n. 36440

La condizione di guerra in Ucraina e ...