Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

DISCIPLINARE MAGISTRATI – Cassazione n. 25975

Accolto parzialmente il ricorso di Fabio Licata, giudice e latere di Silvana Saguto, finito nell’inchiesta con l’accusa di falso materiale, dopo l’assoluzione in sede penale dal reato di abuso d’ufficio. Licata beneficia della sentenza della Consulta del 2024 che ha bocciato l’automatismo della rimozione per i condannati per delitto...