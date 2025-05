Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

IMMIGRAZIONE - Cassazione n. 12376

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex articolo 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022), in cui l’istanza di decisione sia stata tempestivamente presentata dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio ma, per un disguido tecnico/informatico, sia stata evidenziata solo successivamente alla pronuncia del decreto di estinzione, sulla detta istanza va dichiarato non luogo a provvedere, in ...