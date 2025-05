CIVILE

IMMIGRAZIONE - Cassazione n. 11889

Sì alla protezione sociale per chi ha subito violenze (genitori uccisi e violenze in Libia).



LAVORO - Cassazione n. 12060

L’esperienza della maternità non deve essere intaccata dalla preoccupazione per la perdita del lavoro. Non è quindi licenziabile per superamento del periodo di comporto la lavoratrice in maternità.



TUTELA DELLA PRIVACY...