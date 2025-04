CIVILE

AVVOCATI - Cassazione n. 10679

Il difensore d’ufficio non ha l’obbligo di provare il protrarsi dell’irreperibilità dell’interessato né deve attivarsi in via giudiziale per il pagamento. Le spese sono a carico dell’Erario.



OCCUPAZIONE CASA CANTONIERA - Cassazione n. 10740

La casa cantoniera ve considerata bene destinato a pubblico servizio. Ferrovie dello Stato da risarcire...