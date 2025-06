CIVILE

CONSUMATORI - Cassazione n. 15571

Rinvio alla Pubblica udienza del 7 ottobre 2025 per la questione della derogabilità del foro del consumatore anche in favore del foro di cui all’articolo 5 del Reg. UE n. 44/2001 nel caso in cui sia lo stesso consumatore a proporre l’azione contro l’altra parte contrattuale.



PROCESSO CIVILE - Cassazione n. ...