CIVILE
LAVORO – Cassazione n. 20814
I cedolini fanno piena prova contro il datore, ma l’efficacia può essere invalidata dimostrando che la dichiarazione è frutto di un errore di fatto
SUCCESSIONE – Cassazione n. 20852
Imposte - L’erede che ha ...
Il 22 giugno la Suprema corte si concentra su contratto, lavoro, giurisdizione, redditometro, occupazione illegittima e stalking
CIVILE
LAVORO – Cassazione n. 20814
I cedolini fanno piena prova contro il datore, ma l’efficacia può essere invalidata dimostrando che la dichiarazione è frutto di un errore di fatto
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