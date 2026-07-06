CIVILE
L’appello non è inammissibile se il ricorrente deposita nei termini le ricevute PEC di notifica in formato .pdf anziché digitale, anche senza attestazione di conformità, purché la data della notificazione...
Il 6 luglio la Suprema corte si concentra su fallimento, compensi avvocato, enti locali e patteggiamento
CIVILE
L’appello non è inammissibile se il ricorrente deposita nei termini le ricevute PEC di notifica in formato .pdf anziché digitale, anche senza attestazione di conformità, purché la data della notificazione...