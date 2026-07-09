CIVILE
Per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta, occorre necessariamente che la continuità riguardi, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa...
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Il 9 luglio la Suprema corte si concentra su concordato, matrimonio, minacce e stupefacenti
CIVILE
Per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta, occorre necessariamente che la continuità riguardi, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa...