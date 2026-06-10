In attesa della legge di conversione, le disposizioni in esame sollevano alcune perplessità, la rima delle quali è rappresentata dalla previsione di una (forse eccessiva) pluralità di soggetti per l'attuazione del Piano.

Con il decreto legge 7 maggio 2006 n. 66, il Governo ha adottato, in via di necessità ed urgenza, le «disposizioni urgenti per il piano casa», con le quali intende definire misure necessarie per favorire la realizzazione e a valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata, in tal modo mettendo sul mercato - in vendita o locazione - immobili a prezzo calmierato.

Il Piano casa 2026

Come si ricorderà, il primo “piano casa” venne adottato nel 2009 dal Governo...