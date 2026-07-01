La direttiva in esame è composta da 41 articolie si sviluppa in diversi ambiti di intervento. In particolare, l'articolo 5 impone ai datori di lavoro di fornire ai candidati informazioni sull'entità della retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva, fondate su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, prima del colloquio di lavoro o comunque prima della conclusione del contratto di lavoro
Con il Dlgs 7 maggio 2026 n. 96, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il 1° giugno 2026 e in vigore dal 7 giugno 2026, l'Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva di genere.
Le prescrizioni contenute nella direttiva (UE) 2023/970
La direttiva in questione è stata adottata il 10 maggio 2023 con l'obiettivo di rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso meccanismi di trasparenza salariale...