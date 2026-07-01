Il Dlgs sulla trasparenza salariale

Con il Dlgs 7 maggio 2026 n. 96, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il 1° giugno 2026 e in vigore dal 7 giugno 2026, l'Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva di genere.

Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione