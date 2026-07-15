Il decreto rafforza inoltre gli strumenti di protezione e assistenza delle vittime, con specifica attenzione ai minori e alle persone straniere vulnerabili. L'intervento normativo si caratterizza per una maggiore integrazione tra repressione penale, tutela dei diritti fondamentali e cooperazione istituzionale, in linea con gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nel decreto legislativo n. 115/2026.