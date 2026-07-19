Il genitore separato non può ottenere la restituzione delle somme versate con l’assegno di mantenimento per i propri figli, anche se l’importo del contributo dovuto viene successivamente ridotto da una nuova decisione del giudice che valuta in modo diverso i fatti posti a fondamento della prima pronuncia. Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza 21139 del 22 giugno 2026, ha respinto il ricorso di un padre che chiedeva la restituzione delle somme pagate al figlio nella misura stabilita dal...
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